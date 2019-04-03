"В любом случае - нет расизму!" Новый комментарий Бонуччи о ситуации с Кином

Защитник "Ювентуса" Леонардо Бонуччи вновь высказался о ситуации с форвардом Мойзе Кином в матче 30-го тура чемпионата Италии с "Кальяри" (2:0).

На 85-й минуте 19-летний форвард удвоил преимущество туринцев и отпраздновал гол, вытянув руки перед ультрас соперника, что вызвало еще более громкие проявления расизма.

- Кин знает, что когда забивает, он должен сосредоточиться на праздновании со своими товарищами по команде. Он знает, что мог бы отпраздновать как-то иначе, – сказал Бонуччи в интервью Sky Sport Italia. - После гола были расистские насмешки, Блез Матюиди услышал это и разозлился. Я думаю, что тут вина 50 на 50, потому что Мойзе не должен был этого делать, а фанаты не должны были так реагировать. Мы профессионалы и должны показывать пример, а не провоцировать.

После этих слов, Бонуччи подвергся массовой критике. В частности, его слова раскритиковали Марио Балотелли и Рахим Стерлинг.

- Несмотря ни на что, в любом случае - нет расизму!, - написал позднее защитник в Инстаграме.

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