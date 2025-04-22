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В «Лацио» недовольны переносом матча серии А из-за смерти папы римского

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Руководство «Лацио» разозлено из-за решения серии А о переносе матчей из-за смерти папы римского Франциска, сообщает Corrire dello Sport.

21 апреля «Лацио» должен был на выезде сыграть с «Дженоа» в 33-м туре серии А. В этот день стало известно о смерти Франциска, который скончался в возрасте 88 лет. В связи с этим все матчи, запланированные на понедельник, были перенесены.

Из-за отмены матча римляне в краткие сроки покинули Геную на чартерном рейсе и вернулись в Рим, после чего стало известно, что игра с «Дженоа» состоится 23 апреля. Руководство «Лацио» осталось недовольно несвоевременным сообщением о новой дате матча, поскольку команде теперь необходимо вернуться в Геную спустя сутки после вылета из нее.

Футбол
ФК Дженоа
ФК Лацио
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«Астон Вилла» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, видеообзор матча
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«Спартак» — «Урал»: Кубок России, видеообзор матча
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«Зенит» — «Краснодар»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
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Перенесенные из-за смерти папы римского матчи серии А пройдут 23 апреля
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 33 21 8 4 72-32 71
2
 Наполи 33 21 8 4 52-25 71
3
 Аталанта 33 19 7 7 66-30 64
4
 Болонья 33 16 12 5 52-37 60
5
 Ювентус 32 15 14 3 49-30 59
6
 Рома 33 16 9 8 48-32 57
7
 Лацио 32 16 8 8 53-43 56
8
 Фиорентина 32 15 8 9 49-32 53
9
 Милан 33 14 9 10 51-38 51
10
 Торино 32 9 13 10 36-37 40
11
 Удинезе 32 11 7 14 36-46 40
12
 Комо 33 10 9 14 43-48 39
13
 Дженоа 32 9 12 11 29-38 39
14
 Верона 33 9 5 19 30-60 32
15
 Кальяри 32 7 9 16 32-47 30
16
 Парма 32 5 13 14 37-51 28
17
 Лечче 33 6 8 19 23-55 26
18
 Венеция 33 4 13 16 27-46 25
19
 Эмполи 33 4 13 16 26-52 25
20
 Монца 33 2 9 22 25-57 15
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38 тур
19.04 16:00
Лечче – Комо
 0 : 3
19.04 19:00
Монца – Наполи
 0 : 1
19.04 21:45
Рома – Верона
 1 : 0
20.04 16:00
Эмполи – Венеция
 2 : 2
20.04 19:00
Болонья – Интер
 1 : 0
20.04 21:45
Милан – Аталанта
 0 : 1
23.04 19:30
Кальяри – Фиорентина
 - : -
23.04 19:30
Дженоа – Лацио
 - : -
23.04 19:30
Парма – Ювентус
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