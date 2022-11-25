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Сегодня, 08:34

В «Кремонезе» подтвердили желание подписать Шомуродова в январе

Руслан Минаев
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Директор «Кремонезе» Симоне Джаккетта подтвердил желание клуба подписать нападающего «Ромы» Элдора Шомуродова в январе.

«Мы хотим улучшить атаку, и другие позиции. Шомуродов обладает хорошими качествами. Важно, чтобы он пришел сюда с правильным настроем и был готов пожертвовать собой. [Хочу], чтобы все верили, что мы можем это сделать (сохранить прописку в серии А. — Прим. «СЭ»)», — сказал Джаккетта на пресс-конференции.

Контракт Шомуродова с «Ромой» действует до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7 миллионов евро.

В этом сезоне на его счету 8 матчей по всех турнирах и 1 гол.

Элдор Шомуродов
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