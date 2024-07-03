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В Италии заявили, что «Аталанта» не рассчитывает на Миранчука в следующем сезоне

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Журналист La Gazzetta dello Sport Андреа Элефант поделился мнением о будущем 28-летнего полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

«Я думаю, что продажа Миранчука в это трансферное окно возможна. Но это зависит от предложений, которые будут у клуба. «Аталанта» не рассчитывает на Миранчука в новом сезоне, потому что они подписывают Николо Дзаньоло. Он итальянец, моложе Алексея. «Аталанта» планирует, что он у них заиграет на топ-уровне. Также клуб может подписать другого центрального нападающего, который станет заменой Скамакки», — цитирует Элефанта Metaratings.ru.

В сезоне-2023/24 Миранчук провел за итальянский клуб 42 матча во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 12 результативных передач. Вместе с «Аталантой» полузащитник стал обладателем Лиги Европы. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Миранчука в 10 миллионов евро.

Источник: Metaratings.ru
Алексей Миранчук
Футбол
ФК Аталанта
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Интер 38 29 7 2 89-22 94
2
 Милан 38 22 9 7 76-49 75
3
 Ювентус 38 19 14 5 54-31 71
4
 Аталанта 38 21 6 11 72-42 69
5
 Болонья 38 18 14 6 54-32 68
6
 Рома 38 18 9 11 65-46 63
7
 Лацио 38 18 7 13 49-39 61
8
 Фиорентина 38 17 9 12 61-46 60
9
 Торино 38 13 14 11 36-36 53
10
 Наполи 38 13 14 11 55-48 53
11
 Дженоа 38 12 13 13 45-45 49
12
 Монца 38 11 12 15 39-51 45
13
 Верона 38 9 11 18 38-51 38
14
 Лечче 38 8 14 16 32-54 38
15
 Удинезе 38 6 19 13 37-53 37
16
 Кальяри 38 8 12 18 42-68 36
17
 Эмполи 38 9 9 20 29-54 36
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 Фрозиноне 38 8 11 19 44-69 35
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 Сассуоло 38 7 9 22 43-75 30
20
 Салернитана 38 2 11 25 32-81 17
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24.05 21:45
Дженоа – Болонья
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25.05 19:00
Ювентус – Монца
 2 : 0
25.05 21:45
Милан – Салернитана
 3 : 3
26.05 19:00
Аталанта – Торино
 3 : 0
26.05 19:00
Наполи – Лечче
 0 : 0
26.05 21:45
Эмполи – Рома
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26.05 21:45
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