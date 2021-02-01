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В Италии закрылось трансферное окно

22:18

В Италии закрылось зимнее трансферное окно. Самым громким переходом в заключительный день стала покупка «Аталантой» украинского полузащитника Виктора Коваленко. 24-летний хавбек перешел в бергамский клуб из «Шахтера», присоединившись к соотечественнику Руслану Малиновскому и россиянину Алексею Миранчуку. По информации Calcio e Finanza, он стал самым высокооплачиваемым футболистом команды с зарплатой 2 миллиона евро в год.

Трансферное окно в России закроется 25 февраля.

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