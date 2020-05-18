В Италии всее спортивных мероприятия приостановлены до 14 июня. Возобновление серии А будет отложено

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал новый указ о приостановлении всех спортивных мероприятий и соревнований до 14 июня, информирует Football Italia.

Серия А первоначально объявила предварительную дату возобновления чемпионата, и групповые тренировки должны была начаться в понедельник, 18 мая. Однако из-за проблем с протоколом дата возобновления сезона с 13 июня, похоже, будет перенесена из-за нового указа, подписанного премьер-министром.

Исходя из нового указа, все спортивные мероприятия и соревнования всех видов и дисциплин приостанавливаются до 14 июня. Серия а может получить отказ от возобновления игры 13 июня, но если нет, то возобновление чемпионата должно быть отложено. Ранее клубы серии А проголосовали за возобновление сезона-2019/20 13 июня.

На 18 мая в Италии зафиксировано 225 435 случаев заражения коронавирусом Covid-19. За последние сутки число зараженных не изменилось.

Общее число смертей от коронавирусной инфекции в Италии составляет 31 908 человек, сегодня зафиксировано 0 случаев смерти.