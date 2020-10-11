В Италии составили рейтинг зарплат тренеров серии А. Конте лидирует с отрывом в 10 миллионов евро
Итальянское издание La Gazzetta dello Sport опубликовала рейтинг зарплат тренеров команда серии А.
На первом месте расположился главный тренер «Интера» Антонио Конте, который зарабатывает 12 миллионов евро. На втором месте наставник «Ромы» Паулу Фонсека с 2,5 миллиона евро. Замыкает тройку с 2,2 миллиона евро тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини.
Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло с зарплатой в 1,8 миллиона евро занимает седьмое место.
Зарплаты тренеров серии А:
Антонио Конте («Интер») — 12 млн евро
Пауло Фонсека («Рома») 2,5 млн евро
Джан Пьеро Гасперини («Аталанта») 2,2 млн евро
Симоне Индзаги («Лацио») 2 млн евро
Стефано Пиоли («Милан») 2 млн евро
Синиса Михайлович («Болонья») 2 млн евро
Андреа Пирло («Ювентус») 1,8 млн евро
Клаудио Раньери («Сампдория») 1,8 млн евро
Дженнаро Гаттузо («Наполи») 1,5 млн евро
Эусебио Ди Франческо («Кальяри») 1,5 млн евро
Марко Джампаоло («Торино») 1,5 млн евро
Роберто де Дзерби («Сассуоло») 1,1 млн евро
Филиппо Индзаги («Беневенто») — 1 млн евро
Иван Юрич («Верона») 1 млн евро
Джузеппе Якини («Фиорентина») 0,9 млн евро
Роландо Маран («Дженоа») 0,85 Млн евро
Лука Готти («Удинезе») 0,6 млн евро
Джованни Строппа («Кротоне») 0,6 млн евро
Фабио Ливерани («Парма») 0,5 млн евро
Винченцо Итальяно («Специя») 0,5 млн евро
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