В Италии сообщили, почему Покеттино отказал «Монако»: его пригласили в «Ювентус»

Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино может возглавить «Ювентус», утверждает Football Italia. Ранее стало известно, что специалист отказался принять «Монако», за который выступает россиянин Александр Головин.

По данным источника, именно предложение от «Ювентса» стало причиной отказа.

На данный момент «Юве» руководит Маурицио Сарри, а «Монако» возглавил Нико Ковач.

Покеттино трудился в «Тоттенхэме» с 2014 по 2019 год и был отправлен в отставку по ходу нынешнего сезона. Ранее в его карьере были «Эспаньол» и «Саутгемптон».