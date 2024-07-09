В Италии сообщили о запросах из МЛС по Миранчуку: «Наиболее конкретный из «Атланты»
Итальянский журналист La Gazzetta dello Sport Андрея Элефанте рассказала «СЭ» о запросе из клубов МЛС по полузащитнику «Аталанты» Алексею Миранчуку.
9 июля инсайдер Джанлука Ди Марцио сообщил, что «Атланта» предложила за россиянина 11 миллионов евро.
«У Миранчука есть запросы из МЛС, и на данном этапе наиболее конкретный вариант ведет к «Атланте Юнайтед», с которой поддерживаются постоянные контакты. Два клуба должны прийти к соглашению. Должны принять Миранчука, который получит хорошую прибавку к зарплате», — сказала Элефанте «СЭ».
Миранчук выступает за «Аталанту» с 2020 года. В минувшем сезоне он провел за бергамасков 42 матча во всех турнирах, забил четыре мяча и сделал 12 голевых передач.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость Миранчука в 10 миллионов евро. Его контракт с итальянским клубом истекает в конце сезона-2024/25.
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17
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18
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19
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Милан – Торино
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Дженоа – Интер
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Лацио – Венеция
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