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В Италии назвали подробности нового контракта Дибалы с «Ювентусом»

19:16
Пауло Дибала. Фото AFP
Пауло Дибала. Фото AFP
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Нападающий Пауло Дибала договорился о продлении контракта с «Ювентусом», утверждает Tuttosport. По информации СМИ, новое соглашение 26-летнего аргентинского футболиста с «бьянконери» будет рассчитано до конца 2025 года.

Официально о подписании контракта могут объявить в начале августа. Дибала станет вторым самым высокооплачиваемым игроком в «Ювентусе» после форварда Криштиану Роналду. Ранее сообщалось, что 35-летний португалец получает 31 миллион евро в год в туринском клубе.

В сезоне-2019/20 Дибала провел 41 матч за «Ювентус», забил 17 голов и сделал 7 результативных передач. Портал transfermarkt.de оценивает футболиста в 72 миллиона евро.

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