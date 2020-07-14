В Италии назвали подробности нового контракта Дибалы с «Ювентусом»

Нападающий Пауло Дибала договорился о продлении контракта с «Ювентусом», утверждает Tuttosport. По информации СМИ, новое соглашение 26-летнего аргентинского футболиста с «бьянконери» будет рассчитано до конца 2025 года.

Официально о подписании контракта могут объявить в начале августа. Дибала станет вторым самым высокооплачиваемым игроком в «Ювентусе» после форварда Криштиану Роналду. Ранее сообщалось, что 35-летний португалец получает 31 миллион евро в год в туринском клубе.

В сезоне-2019/20 Дибала провел 41 матч за «Ювентус», забил 17 голов и сделал 7 результативных передач. Портал transfermarkt.de оценивает футболиста в 72 миллиона евро.