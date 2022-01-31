В Италии сообщили, что Кокорин может перейти в клуб из России или Турции

Нападающий «Фиорентины» Кокорин может перейти в клуб из России или Турции

В заключительный день трансферного окна «Фиорентина» ищет варианты прекращения сотрудничества с нападающим Александром Кокориным, сообщает Foiorentina.it со ссылкой на La Nazione.

Существует вероятность, что Кокорин перейдет в российский или турецкий клуб. Если этого не произойдет, «Фиорентина» разорвет с ним контракт.

30-летний футболист в текущем сезоне провел шесть матчей за «Фиорентину» во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Нынешний контракт истекает 30 июня 2024 года. Transfemarkt оценивает игрока в 2 миллиона евро.

Ранее «Фиорентину» покинул еще один форвард — Душан Влахович. Серб стал игроком «Ювентуса».