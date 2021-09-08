В Италии сообщили, что «Фиорентина» рассчитывает на Кокорина и не планирует расставаться с форвардом

Нападающий Александр Кокорин не покинет «Фиорентину» в этом году, сообщает Firenze Viola.

Руководство итальянского клуба верит в россиянина и не собирается продавать его в клуб из Турции. В «Фиорентине» ждут, что Кокорин преодолеет проблемы прошлого сезона и «покажет свой настоящий уровень».

30-летний форвард точно останется в клубе как минимум до января.

В последний раз Кокорин сыграл за «Фиорентину» 22 мая — вышел на замену на 76-й минуте в матче 38-го тура Серии А против «Кротоне» (0:0), отметившись лишь несколькими точными передачами.

Всего экс-нападающий «Спартака» с января провел за «Фиорентину» 94 минуты — ноль голевых действий в официальных матчах. На старте сезона-2021/22 Кокорин вообще не сыграл ни минуты, все три игры просидев в запасе.