В Италии сообщили, что Бистрович близок к переходу из ЦСКА в «Специю»
«Специя» обратила внимание на полузащитника ЦСКА Кристияна Бистровича. Итальянский клуб рассчитывает оформить трансфер 23-летнего хорвата до закрытия трансферного окна, сообщает TMW.
В прошлом сезоне Бистрович выступал на правах аренды за клуб «Касымпаша». За полгода он успел провести 20 встреч за «Касымпашу» во всех турнирах, в которых отметился пятью результативными передачами.
Контракт Бистровича с ЦСКА рассчитан до 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2,5 миллиона евро.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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