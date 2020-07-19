В Италии сообщают, что Пиоли может остаться в «Милане» на следующий сезон
18:19
Стефано Пиоли может остаться на посту главного тренера «Милана» на следующий сезон, утверждает Corriere dello Sera. По информации СМИ, руководство итальянской команды не видит смысла в смене в увольнении 54-летнего специалиста.
Промежуток между завершением нынешнего сезона и началом следующего будет непродолжительным, поэтому новый тренер не успеет построить новую игру в команде. При этом сообщается, что Пиоли пользуется поддержкой у игроков «Милана».
Ранее появилась информация, что Ральф Рангник может возглавить «Милан».
Красно-черные с 56 очками занимают 6-е место в турнирной таблице чемпионата Италии.
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