В Италии сообщают, что главный тренер «Ромы» заразился коронавирусом

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека заразился коронавирусной инфекцией, утверждает La Gazzetta dello Sport. Именно по этой причине специалист не отправился на гостевой матч 16-го тура чемпионата Италии с «Кротоне».

Ранее сообщалось, что Фонсека не поехал с командой из-за гастроэнтерита. Специалист принял участие в предматчевой пресс-конференции, но не отправился на матч.

После 15 матчей чемпионата Италии «Рома» с 30 очками занимает третье место в турнирной таблице серии А.