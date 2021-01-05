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В Италии сообщают, что главный тренер «Ромы» заразился коронавирусом

5 января 2021, 23:34
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Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека заразился коронавирусной инфекцией, утверждает La Gazzetta dello Sport. Именно по этой причине специалист не отправился на гостевой матч 16-го тура чемпионата Италии с «Кротоне».

Ранее сообщалось, что Фонсека не поехал с командой из-за гастроэнтерита. Специалист принял участие в предматчевой пресс-конференции, но не отправился на матч.

После 15 матчей чемпионата Италии «Рома» с 30 очками занимает третье место в турнирной таблице серии А.

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