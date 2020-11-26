В Италии сообщают, что Брозович вылечился от коронавируса

Полузащитник «Интер» Марсело Брозович сдал отрицательный тест на коронавирус, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, 28-летний хорват вылечился от коронавируса после того, как сдал положительный тест в середине ноября в расположении национальной команды.

Ожидается, что игрок сможет принять участие в матче серии А против «Сассуоло», который пройдет 28 ноября.

В текущем сезоне на счету Брозовича 10 матчей во всех турнирах, в которых он забил один гол.