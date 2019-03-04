02:27 | Футбол — Италия

В Италии снова скандал из-за ВАР. Теперь вопросы у "Наполи"

Алекс Мерет.
Алекс Мерет.
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Главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти остался недоволен работой арбитра Джанлуки Рокки после матча 26-го тура чемпионата Италии против "Ювентуса" (1:2). Вопросы у 59-летнего специалиста возникли из-за момента с удалением голкипера Алекса Мерета на 25-й минуте игры.

 
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Вратарь пытался остановить прорыв Криштиану Роналду за пределами штрафной. Португалец упал, а Рокии с уверенностью и без помощи ВАР удалил Мерета. По мнению Анчелотти, в этом момоменте не было нарушения.

- Чем занимается ВАР? Мерет не касался Роналду, он не касался его, - приводит Calxiomercato слова Анчелотти.

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри подчеркнул, что арбитр Рокки провел хороший матч и правильно удалил голкипера "Наполи".

- Мне сказали, что по правилам Мерет должен быть удален вне зависимости от того, коснулся он Роналду или нет, - заявил Аллегри. - Решение принимал судья, как и ВАР. Рокки провел хорошую игру.

Напомним, на прошлых выходных скандал в серии А разгорелся после матча "Фиорентина" - "Интер" (3:3). Арбитры при помощи ВАР ошибочно назначили пенальти в компенсированное время, что помогло "фиалкам" сравнять счет.

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