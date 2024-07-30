В Италии считают, что болельщики «Аталанты» будут вспоминать Миранчука с улыбкой
Итальянский Журналист La Gazzetta dello Sport Андрея Элефанте в комментарии для «СЭ» отреагировала на уход полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в американский клуб «Атланта Юнайтед».
«Серия А — очень сложный чемпионат. Миранчук, пришедший из совсем другой лиги, неплохо справился со всеми задачами. Возможно, он надеялся добиться большего. Болельщики «Аталанты» и особенно клуб будут вспоминать его с улыбкой, потому что он хороший парень, всегда прикладывал много усилий и вел себя хорошо. И самое главное, он играл в свой лучший футбол в последнем сезоне, самом красивом и важном за всю историю «Аталанты», — сказала Элефанте «СЭ».
Всего у 28-летнего футболиста 13 забитых мячей и 19 голевых передач в 98 матчах за «Аталанту». Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 10 миллионов евро.
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|Интер
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2
|Милан
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3
|Ювентус
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4
|Аталанта
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5
|Болонья
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6
|Рома
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7
|Лацио
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|0-0
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8
|Фиорентина
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|0
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|0-0
|0
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9
|Торино
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|0
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|0-0
|0
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10
|Наполи
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|0
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|0-0
|0
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11
|Дженоа
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|0
|0
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|0-0
|0
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12
|Монца
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|0
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|0-0
|0
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13
|Верона
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|0
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|0-0
|0
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14
|Лечче
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|0-0
|0
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15
|Удинезе
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|0-0
|0
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16
|Кальяри
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|0
|0-0
|0
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17
|Эмполи
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|0
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|0-0
|0
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18
|Парма
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|0-0
|0
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19
|Комо
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|0-0
|0
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20
|Венеция
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|0
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|0
|0-0
|0
|17.08
|19:30
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Дженоа – Интер
|- : -
|17.08
|19:30
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Парма – Фиорентина
|- : -
|17.08
|21:45
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Милан – Торино
|- : -
|17.08
|21:45
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Эмполи – Монца
|- : -
|18.08
|19:30
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Болонья – Удинезе
|- : -
|18.08
|19:30
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Верона – Наполи
|- : -
|18.08
|21:45
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Кальяри – Рома
|- : -
|18.08
|21:45
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Лацио – Венеция
|- : -
|19.08
|19:30
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Лечче – Аталанта
|- : -
|19.08
|21:45
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Ювентус – Комо
|- : -