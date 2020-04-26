В Италии с 4 мая разрешат проводить индивидуальные тренировки

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что с 4 мая карантинные меры, введенные из-за коронавируса, будут ослаблены. Министр спорта Италии Винченцо Спадафора рассчитывает, что с 4 мая возобновится активная спортивная деятельность, сообщает La Reppublica.

Однако пока тренировки будут только индивидуальными, а традиционные групповые занятия рассчитывают восстановить с 18 мая. Вероятно, что все матчи до конца года будут проходить при пустых трибунах.

Серия А была приостановлена после 26-го тура из-за мировой пандемии коронавируса. Ранее сообщалось, что Федерация футбола Италии согласилась перенести окончание сезона на 2 августа.

По последним данным, Италия занимает третье место по количеству зараженных коронавирусом в мире (195 451 человек). От болезни скончались 26 384 человек, выздоровел 63 120.