Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Италия

В Италии рассматривают вариант не продолжать чемпионат

00:43
Теги:

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что матчи во всех футбольных лигах страны будут отменены из-за распространения коронавируса. La Repubblica сообщает о трех вариантах развития событий.

Вероятен перенос чемпионата Европы, так как в Испании был зафиксирован всплеск заболеваемости. В этом случае матчи чемпионата Италии пройдут летом.

Другой альтернативой является проведение матчей каждые 2-3 дня в последний месяц турнира. Встречи Кубка Италии состоятся позднее.

Третий вариант — не заканчивать чемпионат и не разыгырвать медали. В этом случае будут определены только команды, которые представят Италию в еврокубках.

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус и спорт: мировая угроза-2020




Прямой эфир
Прямой эфир