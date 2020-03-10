В Италии рассматривают вариант не продолжать чемпионат

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что матчи во всех футбольных лигах страны будут отменены из-за распространения коронавируса. La Repubblica сообщает о трех вариантах развития событий.

Вероятен перенос чемпионата Европы, так как в Испании был зафиксирован всплеск заболеваемости. В этом случае матчи чемпионата Италии пройдут летом.

Другой альтернативой является проведение матчей каждые 2-3 дня в последний месяц турнира. Встречи Кубка Италии состоятся позднее.

Третий вариант — не заканчивать чемпионат и не разыгырвать медали. В этом случае будут определены только команды, которые представят Италию в еврокубках.