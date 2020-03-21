В Италии раскритиковали решение «Наполи» возобновить тренировки

Президент итальянской ассоциации футболистов Дамиано Томмази отреагировал на решение некоторых команд возобновить тренировки. В стране действует постановление о карантине до 3 апреля из-за коронавируса.

— Я надеюсь, что скоро мы сможем вернуться к игре, — приводит слова Томмази Football Italia. — Когда мяч снова начнет двигаться, мы выберемся из этого кошмара.

Считаю, что лучше сказать, что мы не придем в себя до определенной даты, чем указать определенный день. Кто бы ни думал о пользе тренировок, не знаю, что у них на уме. Тренироваться сейчас, до возобновления чемпионата, не имеет смысла. Это тоже опасно.

В Испании есть десятки игроков с положительными тестами, в то время как в Италии, возможно, не все прошли его прошли, футболистов с симптомами больше, чем думаем.

Мы находимся в прямом контакте с инфицированными игроками и с нашими медицинскими консультантами. Задаем себе вопрос о последствиях, которые этот вирус оставит на телах инфицированных и тех, у кого есть симптомы.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. Во многих странах введен карантин. По данным на 20 марта всего в мире выявлено более 274 тысяч случаев заражения коронавирусом. Более 90 тысяч выздоровели, 11 357 человек умерли. В России зафиксировано 253 случая заражения. В Италии общее число жертв достигло уже 4032 — это больше, чем в Китае, где изначально была зафиксирована вспышка эпидемии.