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«Снял все вопросы». В Италии в восторге от игры Хвичи с «Кальяри»

В Италии отреагировали на игру Хвичи с «Кальяри»
Георгий Кудинов
Приглашенный автор
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Хвича Кварацхелия.
Фото Global Look Press

В воскресенье, 15 сентября, «Наполи» разгромил на выезде «Кальяри» (4:0) в матче 4-го тура серии А.

Хавбек гостей Хвича Кварацхелия провел на поле 74 минуты, забил и отдал одну голевую передачу. Выступление грузина получило высокие оценки в итальянских спортивных СМИ.

Corriere dello Sport — 7,5: «До забитого мяча выполнил огромный объем работы на левом фланге в роли неугомонного «челнока», не уступающего в единоборствах. Затем разогнался, словно поезд, чтобы поразить ворота самому. После этого выдал «подарочную» голевую передачу на Лукаку».

La Gazzetta dello Sport — 7,0: «Проявил себя как большой универсал: помимо игры на фланге выполнял роли «десятки» и центрфорварда. Отдал элегантный результативный пас на Лукаку, а сам забил как настоящий нападающий».

Tuttosport — 7.0: «Постоянно был активен. Забил важный гол, который снял все вопросы в этом матче».

«Наполи», который тренирует Антонио Конте, вышел на первое место с 9-ю очками. В следующем туре лидер 21 сентября сыграет в Турине с «Ювентусом».

Хвича Кварацхелия
ФК Наполи
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 И В Н П +/- О
1
 Наполи 4 3 0 1 9-4 9
2
 Интер 4 2 2 0 9-3 8
3
 Ювентус 4 2 2 0 6-0 8
4
 Торино 4 2 2 0 5-3 8
5
 Удинезе 3 2 1 0 4-2 7
6
 Верона 3 2 0 1 5-3 6
7
 Эмполи 4 1 3 0 3-2 6
8
 Аталанта 4 2 0 2 8-8 6
9
 Милан 4 1 2 1 9-6 5
10
 Дженоа 4 1 2 1 4-5 5
11
 Лацио 3 1 1 1 6-5 4
12
 Парма 3 1 1 1 4-4 4
13
 Лечче 4 1 1 2 1-6 4
14
 Фиорентина 4 0 3 1 5-6 3
15
 Монца 4 0 3 1 3-4 3
16
 Рома 4 0 3 1 2-3 3
17
 Болонья 4 0 3 1 4-7 3
18
 Комо 4 0 2 2 3-7 2
19
 Кальяри 4 0 2 2 1-6 2
20
 Венеция 4 0 1 3 1-8 1
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