В Италии приговорили к 16 годам тюрьмы женщину за убийство футболиста 35 лет назад

Итальянку Изабеллу Интерно приговорили к 16 годам тюрьмы за убийство футболиста Дени Бергамини, которое было совершено почти 35 лет назад, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Судебный процесс проходил в итальянском городе Козенца. Бергамини в 1980-х выступал за местный одноименный клуб. В 1989 году его тело было обнаружено на шоссе возле коммуны Розето-Капо-Спулико. На тот момент спортсмену было 27 лет.

Изначально предполагалось, что футболист попал под грузовик, однако в 2017 году его тело эксгумировали для проведения дополнительной экспертизы, в результате чего выяснилось, что Бергамини был задушен, после чего брошен под грузовик.

Сообщается, что Интерно забеременела от футболиста и сделала аборт, поскольку Бергамини бросил ее и отказался на ней жениться. Это считается основным мотивом убийства.