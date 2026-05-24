В Италии почтили память погибших в Старобельске

Фанаты клуба «Луккезе», выступающего в третьем по силе дивизионе чемпионата Италии, провели акцию в память о погибших в Старобельске после удара ВСУ по общежитию колледжа, сообщает РИА Новости.

По данным источника, болельщики на ежегодном фестивале фанатов клуба развернули баннер, на котором была надпись: «Старобельск: нет массовым убийствам, совершаемым Евросоюзом».

Ранее перед суперфиналом FONBET Кубка России между «Краснодаром» и «Спартаком» на стадионе «Лужники» прошла минута молчания в память о жертвах атаки ВСУ на колледж в Старобельске.

Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ). По информации СК, в общежитии в тот момент находились 86 учащихся и работник, погиб 21 человек.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max