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В Италии почтили память погибших в Старобельске

Фанаты клуба «Луккезе», выступающего в третьем по силе дивизионе чемпионата Италии, провели акцию в память о погибших в Старобельске после удара ВСУ по общежитию колледжа, сообщает РИА Новости.

По данным источника, болельщики на ежегодном фестивале фанатов клуба развернули баннер, на котором была надпись: «Старобельск: нет массовым убийствам, совершаемым Евросоюзом».

Ранее перед суперфиналом FONBET Кубка России между «Краснодаром» и «Спартаком» на стадионе «Лужники» прошла минута молчания в память о жертвах атаки ВСУ на колледж в Старобельске.

Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ). По информации СК, в общежитии в тот момент находились 86 учащихся и работник, погиб 21 человек.

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Источник: РИА Новости
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 И В Н П +/- О
1
 Рома 2 2 0 0 8-0 6
2
 Интер 2 2 0 0 5-1 6
3
 Милан 2 2 0 0 4-1 6
4
 Ювентус 2 2 0 0 3-0 6
5
 Аталанта 2 2 0 0 3-1 6
6
 Лацио 2 2 0 0 2-0 6
7
 Удинезе 2 1 1 0 4-3 4
8
 Комо 2 1 1 0 3-2 4
9
 Фрозиноне 2 1 0 1 3-1 3
10
 Наполи 2 1 0 1 3-2 3
11
 Сассуоло 2 1 0 1 3-3 3
12
 Кальяри 2 1 0 1 1-1 3
13
 Лечче 2 1 0 1 2-4 3
14
 Торино 2 0 0 2 2-4 0
15
 Болонья 2 0 0 2 0-2 0
16
 Дженоа 2 0 0 2 0-3 0
17
 Парма 2 0 0 2 0-3 0
18
 Монца 2 0 0 2 3-7 0
19
 Венеция 2 0 0 2 0-4 0
20
 Фиорентина 2 0 0 2 0-7 0
Результаты / календарь
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38 тур
4.09 21:45 Дженоа – Комо - : -
5.09 16:00 Фиорентина – Торино - : -
5.09 19:00 Интер – Наполи - : -
5.09 21:45 Рома – Аталанта - : -
6.09 16:00 Фрозиноне – Венеция - : -
6.09 16:00 Парма – Монца - : -
6.09 19:00 Болонья – Сассуоло - : -
6.09 21:45 Ювентус – Милан - : -
7.09 19:00 Кальяри – Лечче - : -
7.09 21:45 Удинезе – Лацио - : -
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ЖК
Г
Дониэлл Мален
Дониэлл Мален

Рома

 5
Густаво Варела
Густаво Варела

Монца

 2
Анастасиос Дувикас
Анастасиос Дувикас

Комо

 2
П
Пауло Дибала
Пауло Дибала

Рома

 3
Анди Диуф
Анди Диуф

Интер

 2
Антонио Вергара
Антонио Вергара

Наполи

 1
И К Ж
Габриэле Кальвани
Габриэле Кальвани

Фрозиноне

 2 0 2
Лоренцо Луккези
Лоренцо Луккези

Монца

 2 0 2
Альберт Гудмундссон
Альберт Гудмундссон

Фиорентина

 1 0 1
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