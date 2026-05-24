В Италии почтили память погибших в Старобельске
Фанаты клуба «Луккезе», выступающего в третьем по силе дивизионе чемпионата Италии, провели акцию в память о погибших в Старобельске после удара ВСУ по общежитию колледжа, сообщает РИА Новости.
По данным источника, болельщики на ежегодном фестивале фанатов клуба развернули баннер, на котором была надпись: «Старобельск: нет массовым убийствам, совершаемым Евросоюзом».
Ранее перед суперфиналом FONBET Кубка России между «Краснодаром» и «Спартаком» на стадионе «Лужники» прошла минута молчания в память о жертвах атаки ВСУ на колледж в Старобельске.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ). По информации СК, в общежитии в тот момент находились 86 учащихся и работник, погиб 21 человек.
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|Интер
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3
|Милан
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4
|Ювентус
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5
|Аталанта
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|6
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6
|Лацио
|2
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7
|Удинезе
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8
|Комо
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9
|Фрозиноне
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10
|Наполи
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|3-2
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11
|Сассуоло
|2
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|3-3
|3
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12
|Кальяри
|2
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|0
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|1-1
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13
|Лечче
|2
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|1
|2-4
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14
|Торино
|2
|0
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|2
|2-4
|0
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15
|Болонья
|2
|0
|0
|2
|0-2
|0
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16
|Дженоа
|2
|0
|0
|2
|0-3
|0
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17
|Парма
|2
|0
|0
|2
|0-3
|0
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18
|Монца
|2
|0
|0
|2
|3-7
|0
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19
|Венеция
|2
|0
|0
|2
|0-4
|0
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20
|Фиорентина
|2
|0
|0
|2
|0-7
|0
|4.09
|21:45
|Дженоа – Комо
|- : -
|5.09
|16:00
|Фиорентина – Торино
|- : -
|5.09
|19:00
|Интер – Наполи
|- : -
|5.09
|21:45
|Рома – Аталанта
|- : -
|6.09
|16:00
|Фрозиноне – Венеция
|- : -
|6.09
|16:00
|Парма – Монца
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|6.09
|19:00
|Болонья – Сассуоло
|- : -
|6.09
|21:45
|Ювентус – Милан
|- : -
|7.09
|19:00
|Кальяри – Лечче
|- : -
|7.09
|21:45
|Удинезе – Лацио
|- : -
|Г
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Дониэлл Мален
Рома
|5
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Густаво Варела
Монца
|2
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Анастасиос Дувикас
Комо
|2
|П
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Пауло Дибала
Рома
|3
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Анди Диуф
Интер
|2
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Антонио Вергара
Наполи
|1
|И
|К
|Ж
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Габриэле Кальвани
Фрозиноне
|2
|0
|2
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Лоренцо Луккези
Монца
|2
|0
|2
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Альберт Гудмундссон
Фиорентина
|1
|0
|1
Судейство