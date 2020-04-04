В Италии опасаются, что многие клубы серии С исчезнут из-за кризиса

Президент серии С, третьего по силе дивизиона чемпионата Италии, Франческо Гирелли считает, что пандемия коронавируса может навсегда изменить футбол. По его словам, из-за кризиса многие клубы серии С могут прекратить существование.

— Мы готовимся пройти этап невозврата, — цитирует Football Italia Гирелли. — С каждым днем возрастает риск того, что целые клубы могут пропасть. Все в серии С близки к краху. В этот период крайней неуверенности всех одолевают сомнения. Минует ли вирус наших близких? Что останется от нашего бизнеса после всего этого? Все может закончиться кризисом и банкротством клубов, тогда многие игроки останутся без зарплаты вообще. Мы должны понимать, что это может привести к исчезновению целых клубов серии С. Я честно скажу, что ситуация критическая.