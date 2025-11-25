В Италии ограбили дом игрока «Кремонезе» Варди

Дом нападающего «Кремонезе» Джейми Варди ограбили во время матча 12-го тура чемпионата Италии с «Ромой» (1:3), сообщает La Gazzetta dello Sport.

Как отмечает источник, преступники следили за передвижениями футболиста, его семьи и знали, что дом останется без охраны. Они проникли в здание через окно и похитили в том числе дорогие часы, драгоценности и деньги. Ущерб оценивается в размере около 100 тысяч евро.

Матч между «Кремонезе» и «Ромой» состоялся 23 ноября в Кремоне. 38-летний Варди провел на поле все 90 минут.

Нападающий выступает за «Кремонезе» с сентября 2025 года. Всего в нынешнем сезоне на его счету восемь матчей, в которых он отметился двумя голами.