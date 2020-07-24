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В Италии обсуждают возможный переход Месси в «Интер». Отец игрока купил дом в Милане

11:10
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Хорхе Месси, отец форварда «Барселоны» Лионеля Месси, приобрел дом в Милане, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Покупка дома отцом аргентинского нападающего вызвала предположения о том, что Месси может перейти в «Интер». Игрок недоволен развитием «Барселоны» и мог бы переехать в Италию, где возобновится его соперничество с Криштиану Роналду.

Также сообщается, что причина, по которой Хорхе Месси переехал в Милан, является чисто финансовой, чтобы извлечь выгоду из больших налоговых льгот, которые предусмотрены для богатых иностранцев, приезжающих в Италию.

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