В Италии начали расследование из-за расистских оскорблений Бакайоко и Кессье со стороны фанатов «Лацио»
Итальянская федерация футбола (FIGC) открыло дело по поводу расистских оскорблений со стороны фанатов «Лацио» в матче против «Милана», сообщает Football Italia.
По ходу игры в адрес игроков миланцев Темуе Бакайоко и Франка Кессье с трибуны болельщиков «Лацио» доносились расистские оскорбления. «Милан» решил подать жалобу в федеральную прокуратуру, чтобы прояснить ситуацию с оскорблениями. На данный момент прокуратура собирает видеозаписи и документы, находящиеся в распоряжении полиции Милана.
«Лацио» — соперник московского «Локомотива» по групповому этапу Лиги Европы. Матчи этих команд пройдут 30 сентября в Риме и 25 ноября в Москве.
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