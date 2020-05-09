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В Италии могут разрешить групповые тренировки с 18 мая и возобновить сезон в начале июня

12:56
Серия А. Фото Instagram
Серия А. Фото Instagram

Чемпионат Италии-2019/20 может возобновиться в начале июня, сообщает Football Italia.

По информации источника, ожидается, что в ближайшее время правительство Италии даст согласие на проведение групповых тренировок клубам серии А с 18 мая после того, как будет согласован медицинский протокол. Предполагается, что сезон будет возобновлен в начале июня.

По последним данным Worldometers, в Италии зарегистрировано 217 185 случаев заражения коронавирусом. Зафиксирован 30 201 летальный исход, выздоровели 99 023 человека.

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