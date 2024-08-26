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Сегодня, 19:00

В Италии матчи по футболу начнутся с минуты молчания в память об Эрикссоне

Алина Савинова
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Футболисты двух высших дивизионов Италии почтут минутой молчания память скончавшегося шведского тренера Свен-Ерана Эрикссона, сообщает пресс-служба Итальянской федерации футбола (FIGC).

Швед ушел из жизни 26 августа в возрасте 76 лет. В январе Эрикссон в эфире радиостанции P1 признался, что у него диагностирован рак поджелудочной железы в терминальной стадии.

«Известие о его смерти является большой печалью для итальянского футбола. Ценимый и уважаемый за свои профессиональные и человеческие качества, Свен-Еран был великим тренером, память о котором навсегда будет связана с Италией. Его любовь к футболу и к жизни тронула всех и объединила болельщиков без каких-либо различий в долгих и эмоциональных аплодисментах», — заявил президент FIGC Габриэле Гравина.

Свен-Еран Эрикссон. «В лучшем случае мне остался год». У Эрикссона рак в последней стадии, он создал сильнейший «Лацио»

Последним местом работы Эрикссона был «Карлстад», где он занимал пост спортивного директора. В Италии в качестве главного тренера швед работал в «Роме», «Фиорентине», «Сампдории» и «Лацио».

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«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
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«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
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В Италии хвалят экс-тренера «Спартака» и несостоявшегося новичка «Зенита»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 2 1 1 0 4-2 4
2
 Дженоа 2 1 1 0 3-2 4
3
 Торино 2 1 1 0 4-3 4
4
 Удинезе 2 1 1 0 3-2 4
5
 Парма 2 1 1 0 3-2 4
6
 Эмполи 2 1 1 0 2-1 4
7
 Верона 1 1 0 0 3-0 3
8
 Аталанта 2 1 0 1 5-2 3
9
 Ювентус 1 1 0 0 3-0 3
10
 Лацио 2 1 0 1 4-3 3
11
 Наполи 2 1 0 1 3-3 3
12
 Фиорентина 2 0 2 0 1-1 2
13
 Кальяри 1 0 1 0 0-0 1
14
 Рома 2 0 1 1 1-2 1
15
 Милан 2 0 1 1 3-4 1
16
 Монца 2 0 1 1 0-1 1
17
 Венеция 2 0 1 1 1-3 1
18
 Болонья 2 0 1 1 1-4 1
19
 Комо 1 0 0 1 0-3 0
20
 Лечче 2 0 0 2 0-6 0
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38 тур
24.08 19:30
Парма – Милан
 2 : 1
24.08 19:30
Удинезе – Лацио
 2 : 1
24.08 21:45
Интер – Лечче
 2 : 0
24.08 21:45
Монца – Дженоа
 0 : 1
25.08 19:30
Фиорентина – Венеция
 0 : 0
25.08 19:30
Торино – Аталанта
 2 : 1
25.08 21:45
Рома – Эмполи
 1 : 2
25.08 21:45
Наполи – Болонья
 3 : 0
26.08 19:30
Кальяри – Комо
 - : -
26.08 21:45
Верона – Ювентус
 - : -
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Аталанта

 3
Даниэль Москера

Даниэль Москера

Верона

 2
Марко Брешанини

Марко Брешанини

Аталанта

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П
Дарко Лазович

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Верона

 2
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Тимоти Веа

Ювентус

 1
Ондрей Дуда

Ондрей Дуда

Верона

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И К Ж
Марин Понграчич

Марин Понграчич

Фиорентина

 1 0 0
Ассан Камара

Ассан Камара

Удинезе

 2 0 0
Лаутаро Джаннетти

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Удинезе

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