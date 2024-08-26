В Италии матчи по футболу начнутся с минуты молчания в память об Эрикссоне

Футболисты двух высших дивизионов Италии почтут минутой молчания память скончавшегося шведского тренера Свен-Ерана Эрикссона, сообщает пресс-служба Итальянской федерации футбола (FIGC).

Швед ушел из жизни 26 августа в возрасте 76 лет. В январе Эрикссон в эфире радиостанции P1 признался, что у него диагностирован рак поджелудочной железы в терминальной стадии.

«Известие о его смерти является большой печалью для итальянского футбола. Ценимый и уважаемый за свои профессиональные и человеческие качества, Свен-Еран был великим тренером, память о котором навсегда будет связана с Италией. Его любовь к футболу и к жизни тронула всех и объединила болельщиков без каких-либо различий в долгих и эмоциональных аплодисментах», — заявил президент FIGC Габриэле Гравина.

Последним местом работы Эрикссона был «Карлстад», где он занимал пост спортивного директора. В Италии в качестве главного тренера швед работал в «Роме», «Фиорентине», «Сампдории» и «Лацио».