В Италии Кварацхелию назвали лучшим в составе «Наполи» в матче с «Аталантой»
В 13-м туре серии А «Наполи» выиграл в гостях у «Аталанты» со счетом 2:1. Хвича Кварацхелия провел на поле весь матч за неаполитанцев, забив гол. Алексей Миранчук был в заявке на матч, но не принял участия в игре.
La Gazzetta dello Sport назвала Кварацхелию лучшим игроком встречи в составе «Наполи». Он получил оценку 7,0 с таким комментарием: «Это, наверное, еще не тот Квара, что был в прошлом сезоне, но он приближается к тем стандартам очень быстро. Когда в нем зажигается искра, он всегда наводит страх на соперника. Хатебуру пришлось действовать очень грубо против Квары, и он не был за это наказан. Свой гол Квара забил в стиле настоящего форварда».
Издание Corriere dello Sport также посчитало Кварацхелию лучшим у неапопитанцев с оценкой 7,0: «Скальвини не смог сдержать Квару в воздухе, тот забил головой. Он вновь расцвел: получил привычную ему свободу перемещения, Квара словно сбросил с плеч ненужный груз. В его эмоциональных объятиях с Маццарри проявилось отношение Квары к тому, что поменялось в команде».
Лишь газета Tuttosport решила, что Осимхен сыграл сильнее Хвичи — 7,0 против 6,5. Комментарий издания к выступлению Кварацхелии таков: «Изменил ход игры ударом головой, то есть элементом, который не является его специализацией».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|12
|10
|1
|1
|29-6
|31
|
2
|Ювентус
|12
|9
|2
|1
|19-7
|29
|
3
|Милан
|13
|8
|2
|3
|21-14
|26
|
4
|Наполи
|13
|7
|3
|3
|26-14
|24
|
5
|Фиорентина
|13
|6
|2
|5
|20-17
|20
|
6
|Аталанта
|13
|6
|2
|5
|21-13
|20
|
7
|Рома
|12
|5
|3
|4
|22-14
|18
|
8
|Болонья
|12
|4
|6
|2
|13-10
|18
|
9
|Монца
|13
|4
|6
|3
|14-12
|18
|
10
|Лацио
|13
|5
|2
|6
|14-15
|17
|
11
|Торино
|12
|4
|4
|4
|10-14
|16
|
12
|Фрозиноне
|12
|4
|3
|5
|17-20
|15
|
13
|Лечче
|12
|3
|5
|4
|13-16
|14
|
14
|Дженоа
|12
|4
|2
|6
|13-16
|14
|
15
|Сассуоло
|12
|3
|3
|6
|16-21
|12
|
16
|Удинезе
|12
|1
|8
|3
|8-15
|11
|
17
|Кальяри
|13
|2
|4
|7
|13-25
|10
|
18
|Эмполи
|12
|3
|1
|8
|5-21
|10
|
19
|Верона
|12
|2
|2
|8
|7-16
|8
|
20
|Салернитана
|13
|1
|5
|7
|10-25
|8
|25.11
|17:00
|
Салернитана – Лацио
|2 : 1
|25.11
|20:00
|
Аталанта – Наполи
|1 : 2
|25.11
|22:45
|
Милан – Фиорентина
|1 : 0
|26.11
|14:30
|
Кальяри – Монца
|1 : 1
|26.11
|17:00
|
Эмполи – Сассуоло
|- : -
|26.11
|17:00
|
Фрозиноне – Дженоа
|- : -
|26.11
|20:00
|
Рома – Удинезе
|- : -
|26.11
|22:45
|
Ювентус – Интер
|- : -
|27.11
|20:30
|
Верона – Лечче
|- : -
|27.11
|22:45
|
Болонья – Торино
|- : -
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|12
|
|
Оливье Жиру
Милан
|7
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|6
|П
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|5
|
|
Федерико Димарко
Интер
|4
|
|
Джереми Толян
Сассуоло
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Малик Тшау
Милан
|11
|1
|3
|
|
Исак Хиен
Верона
|6
|1
|1
|
|
Санди Ловрич
Удинезе
|10
|1
|1