Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 16:43

В Италии Кварацхелию назвали лучшим в составе «Наполи» в матче с «Аталантой»

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

В 13-м туре серии А «Наполи» выиграл в гостях у «Аталанты» со счетом 2:1. Хвича Кварацхелия провел на поле весь матч за неаполитанцев, забив гол. Алексей Миранчук был в заявке на матч, но не принял участия в игре.

La Gazzetta dello Sport назвала Кварацхелию лучшим игроком встречи в составе «Наполи». Он получил оценку 7,0 с таким комментарием: «Это, наверное, еще не тот Квара, что был в прошлом сезоне, но он приближается к тем стандартам очень быстро. Когда в нем зажигается искра, он всегда наводит страх на соперника. Хатебуру пришлось действовать очень грубо против Квары, и он не был за это наказан. Свой гол Квара забил в стиле настоящего форварда».

Издание Corriere dello Sport также посчитало Кварацхелию лучшим у неапопитанцев с оценкой 7,0: «Скальвини не смог сдержать Квару в воздухе, тот забил головой. Он вновь расцвел: получил привычную ему свободу перемещения, Квара словно сбросил с плеч ненужный груз. В его эмоциональных объятиях с Маццарри проявилось отношение Квары к тому, что поменялось в команде».

Лишь газета Tuttosport решила, что Осимхен сыграл сильнее Хвичи — 7,0 против 6,5. Комментарий издания к выступлению Кварацхелии таков: «Изменил ход игры ударом головой, то есть элементом, который не является его специализацией».

Хвича Кварацхелия
ФК Наполи
0
Читайте также
Сборная России шесть раз была чемпионом мира по футболу. Нет, это не ошибка
Телеведущая Ольга Бузова продолжает дружить с женами российских футболистов
Украинский телеканал сообщил об 1,1 млн погибших и пропавших без вести военных ВСУ
В Германии узнали о страхе командования ВСУ
Атака украинских беспилотников на регионы России. Главное
В США заявили о бесполезности западных танков для ВСУ
Популярное видео
«Милан» — «Лечче»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Италии
«Милан» — «Салернитана»: чемпионат Италии, видеообзор
«Ювентус» — «Сампдория»: чемпионат Италии, видеообзор
«Рома» — «Сассуоло»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Лечче» — «Торино»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Интер»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Болонья»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Лечче»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Милан»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Лацио»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Торино»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Интер»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Эмполи» — «Наполи»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Удинезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Монца» — «Милан»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сассуоло» — «Наполи»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сампдория» — «Интер»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Фиорентина»: чемпионат Италии, видеообзор
«Лацио» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Торино»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Кальяри» и «Монца» сыграли вничью в серии А
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 12 10 1 1 29-6 31
2
 Ювентус 12 9 2 1 19-7 29
3
 Милан 13 8 2 3 21-14 26
4
 Наполи 13 7 3 3 26-14 24
5
 Фиорентина 13 6 2 5 20-17 20
6
 Аталанта 13 6 2 5 21-13 20
7
 Рома 12 5 3 4 22-14 18
8
 Болонья 12 4 6 2 13-10 18
9
 Монца 13 4 6 3 14-12 18
10
 Лацио 13 5 2 6 14-15 17
11
 Торино 12 4 4 4 10-14 16
12
 Фрозиноне 12 4 3 5 17-20 15
13
 Лечче 12 3 5 4 13-16 14
14
 Дженоа 12 4 2 6 13-16 14
15
 Сассуоло 12 3 3 6 16-21 12
16
 Удинезе 12 1 8 3 8-15 11
17
 Кальяри 13 2 4 7 13-25 10
18
 Эмполи 12 3 1 8 5-21 10
19
 Верона 12 2 2 8 7-16 8
20
 Салернитана 13 1 5 7 10-25 8
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
25.11 17:00
Салернитана – Лацио
 2 : 1
25.11 20:00
Аталанта – Наполи
 1 : 2
25.11 22:45
Милан – Фиорентина
 1 : 0
26.11 14:30
Кальяри – Монца
 1 : 1
26.11 17:00
Эмполи – Сассуоло
 - : -
26.11 17:00
Фрозиноне – Дженоа
 - : -
26.11 20:00
Рома – Удинезе
 - : -
26.11 22:45
Ювентус – Интер
 - : -
27.11 20:30
Верона – Лечче
 - : -
27.11 22:45
Болонья – Торино
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 12
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 7
Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 6
П
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

 5
Федерико Димарко

Федерико Димарко

Интер

 4
Джереми Толян

Джереми Толян

Сассуоло

 4
И К Ж
Малик Тшау

Малик Тшау

Милан

 11 1 3
Исак Хиен

Исак Хиен

Верона

 6 1 1
Санди Ловрич

Санди Ловрич

Удинезе

 10 1 1
Вся статистика

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости