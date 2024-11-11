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«Квара принял менталитет Конте». В Италии хвалят Кварацхелию за матч с «Интером»

В Италии хвалят Кварацхелию за матч с «Интером»
Георгий Кудинов
Приглашенный автор
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Хвича Кварацхелия в матче с «Интером».
Фото Reuters

В воскресенье, 10 ноября, «Наполи» сделал гостевую ничью с «Интером» (1:1) в 12-м туре серии А и сохранил за собой первое место в таблице — 26 очков против 25 у черно-синих.

Полузащитник южан Хвича Кварацхелия провел полный матч, а гол неаполитанцы забили после углового в исполнении грузина.

Издание La Gazzetta dello Sport поставило хавбеку оценку 6,5, Corriere dello Sport и Tuttosport — по 6,0. Вот как СМИ прокомментировали выступление Хвичи на миланском стадионе «Сан-Сиро».

La Gazzetta dello Sport: «Квара принял менталитет Антонио Конте: пробежал 50 м по диагонали, чтобы накрыть на другом фланге Ди Марко. В атаке «Наполи» был самым активным».

Corriere dello Sport: «В двух эпизодах у грузина была возможность всерьез навредить «Интеру», но чуть-чуть не хватило удачи. В любом случае Квара постоянно заставлял соперника помнить о себе».

Tuttosport: «На 15-й минуте у него появился неплохой шанс, но пробил слишком слабо. Партнеры постоянно искали Квару передачами. У него не все получалось, но он оставался в игре до последних минут».

Следующий матч в серии А «Наполи» проведет 24 ноября дома против «Ромы».

Хвича Кварацхелия
ФК Интер (Интернационале)
ФК Наполи
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 И В Н П +/- О
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 Наполи 12 8 2 2 19-9 26
2
 Интер 12 7 4 1 26-14 25
3
 Фиорентина 12 7 4 1 25-10 25
4
 Аталанта 12 8 1 3 31-15 25
5
 Лацио 12 8 1 3 25-14 25
6
 Ювентус 12 6 6 0 21-7 24
7
 Милан 11 5 3 3 20-14 18
8
 Болонья 11 4 6 1 15-13 18
9
 Удинезе 12 5 1 6 15-18 16
10
 Эмполи 12 3 6 3 9-10 15
11
 Торино 12 4 2 6 15-18 14
12
 Рома 12 3 4 5 14-17 13
13
 Парма 12 2 6 4 16-18 12
14
 Верона 12 4 0 8 17-27 12
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 Комо 12 2 4 6 13-23 10
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 Кальяри 12 2 4 6 12-22 10
17
 Дженоа 12 2 4 6 9-22 10
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