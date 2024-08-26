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Сегодня, 11:05

В Италии хвалят экс-тренера «Спартака» и несостоявшегося новичка «Зенита»

Георгий Кудинов
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«Торино», который возглавляет Паоло Ваноли, обыграл во 2-м туре серии А победителя Лиги Европы «Аталанту» (2:1).

Туринцы пропустили первыми, счет сравнял серб Иван Илич, который этим летом мог перейти в «Зенит».

Итальянские спортивные СМИ высоко оценивают дебют Ваноли в серии А. В 1-м туре он сделал ничью с «Миланом» на «Сан-Сиро» (2:2).

Вот оценки Паоло от ведущих изданий.

La Gazzetta dello Sport — 7,5: «Ваноли сумел за короткий срок привить игрокам «Торино» великолепную черту: показывать конструктивный и красивый футбол. У туринцев получается очень неплохо: против «Аталанты» они смотрелись даже ярче, чем в против «Милана».

Tuttosport — 8,0. Corriere dello Sport — 7,0.

Та же La Gazzetta dello Sport поставила высокую оценку сербу Иличу — 8,0: «С первых минут было понятно, что он хорошо настроился на этот матч. А уже по ходу встречи выяснилось, что серб просто неудержим. Забил элегантный гол, сравняв счет, а затем поучаствовал в решающей атаке. Это была лучшая игра в исполнении Илича за многие месяцы этого года».

Tuttosport — 8,0. Corriere dello Sport — 7,0.

В следующем туре Ваноли 30 августа сыграет в гостях против своего бывшего клуба — «Венеции».

Иван Илич
ФК Аталанта
ФК Торино
Паоло Ваноли
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 2 1 1 0 4-2 4
2
 Дженоа 2 1 1 0 3-2 4
3
 Торино 2 1 1 0 4-3 4
4
 Удинезе 2 1 1 0 3-2 4
5
 Парма 2 1 1 0 3-2 4
6
 Эмполи 2 1 1 0 2-1 4
7
 Верона 1 1 0 0 3-0 3
8
 Аталанта 2 1 0 1 5-2 3
9
 Ювентус 1 1 0 0 3-0 3
10
 Лацио 2 1 0 1 4-3 3
11
 Наполи 2 1 0 1 3-3 3
12
 Фиорентина 2 0 2 0 1-1 2
13
 Кальяри 1 0 1 0 0-0 1
14
 Рома 2 0 1 1 1-2 1
15
 Милан 2 0 1 1 3-4 1
16
 Монца 2 0 1 1 0-1 1
17
 Венеция 2 0 1 1 1-3 1
18
 Болонья 2 0 1 1 1-4 1
19
 Комо 1 0 0 1 0-3 0
20
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24.08 19:30
Парма – Милан
 2 : 1
24.08 19:30
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24.08 21:45
Интер – Лечче
 2 : 0
24.08 21:45
Монца – Дженоа
 0 : 1
25.08 19:30
Фиорентина – Венеция
 0 : 0
25.08 19:30
Торино – Аталанта
 2 : 1
25.08 21:45
Рома – Эмполи
 1 : 2
25.08 21:45
Наполи – Болонья
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П
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 2
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Ювентус

 1
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Верона

 1
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