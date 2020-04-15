В Италии хотят протестировать на коронавирус всех футболистов и изолировать их в тренировочных лагерях

Президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина считает, что сезон в серии А можно доиграть, несмотря на пандемию коронавируса. Для этого медицинский штаб федерации разработал ряд мер.

Федерация предложила, чтобы все игроки и персонал клубов серии А прошли тестирование на коронавирус, а потом, если все тесты будут отрицательными, изолировать команды в тренировочных лагерях для подготовки к возобновлению сезона.

Чемпионат Италии был приостановлен 9 марта. Федерация футбола Италии надеется, что при соблюдении описанных условий начать подготовку к возобновлению игр можно уже 3 мая. Каждому клубу рекомендовано составить список игроков и сотрудников, которые должны пройти тесты для изоляции в тренировочном лагере.