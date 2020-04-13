В Италии хотят доиграть чемпионат

Президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина поделился мнением о продолжении сезона в серии А. Страна — один из эпицентров пандемии коронавируса.

— Чемпионат возобновится, когда будут необходимые гарантии, — цитирует Гравину Sky Sport Italia. — У нас есть процедура, скоро мы о ней сообщим. Надеюсь, в первых числах мая начнем с проверок, чтобы убедиться в том, что игроки не заражены. Наступит вторая фаза — возобновление тренировок.

У нас нет крайнего срока, мы намерены следовать указаниям ФИФА и нашего специального комитета. Идея состоит в том, чтобы завершить чемпионат, если позволят условия.

По последним данным, в мире зарегистрированы 1 835 373 случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 185 странах/регионах. Зафиксированы 113 362 смерти из-за осложнений после заражения вирусом, 421 143 человека выздоровели.