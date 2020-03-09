В Италии футболист вылечился от коронавируса

Губернатор Тосканы (Италия) Энрико Росси сообщил о первом излеченном от коронавируса в регионе. Им стал один из трех футболистов клуба «Пьянезе», заболевших данным вирусным заболеванием, сообщает La Nazione.

— Представители университетской больницы Сиены сообщили мне о полном отрицательном анализе 23-летнего футболиста, — сказал Росси.

Ранее сообщалось, что три игрока команды и один сотрудник заражены коронавирусом.