В Италии фанат убил фаната другой команды, переехав его насмерть на автомобиле

В результате конфликта фанатов любительских итальянских клубов одни из них был убит, сообщает Sky Sport Italia.

Сообщается, что трагедия произошла недалеко от города Потенца, провинция Базиликата. 39-летний фанат «Вултур Рионеро» Фабио Туккьярелло погиб после того, как его сбила машина. По имеющейся информации, его умышленно переехал представитель ультрас клуба «Мелфи». В аварии пострадали еще три человека. Один из них в тяжелом состоянии.

Полиция арестовала 30-летнего водителя машины. Его имя не называется. Также арестованы 24 фаната «Вултур Рионеро». Указано, что клубам не предстоял очный матч. Вероятнее всего, ультрас случайно пересеклись на АЗС по пути на свои матчи, и их встреча переросла в конфликт.