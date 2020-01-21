В Италии болельщик намеренно сбил фаната другой команды

Трагический случай произошел в Италии. Группа болельщиков любительской команды «Вальтур Рионеро» в воскресенье отправилась в итальянскую коммуну Бриенца, расположенную в провинции Базиликат, сообщает Sky Sport Italia. Они остановились недалеко от железнодорожной станции, чтобы дождаться других поклонников клуба. Однако там же неожиданно оказалась группа болельщиков «Мельфи» — команды из соседней коммуны.

Завязалась драка, итогом которой стала смерть 39-летнего фаната «Вальтур Рионеро». По данным полиции, один из болельщиков «Мельфи» сбил его на машине, одновременно задев еще трех человек. Один из них попал в больницу в тяжелом состоянии, двое других отделалась ушибами.

Полиция быстро прибыла на место, были задержаны 24 болельщика «Вальтур Рионеро». О задержаниях фанатов «Мельфи» не сообщалось. Изначально полиция предполагала, что болельщики могли пересечься случайно, ведь командам не предстоял очный матч. Ситуация прояснилась на следующий день по итогам чрезвычайного совещания в префектуре Потенцы.