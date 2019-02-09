В интернете опубликовали порновидео с участием форварда "Кальяри"

В интернете был опубликован порноролик, в котором участвовал нападающий "Кальяри" Сириль Теро. Футболист признал, что на видео именно он и объяснил случившееся.

На видео француз снимает половой акт, а также сам попадает в кадр.

- Я не знаю, как это возможно, - цитирует игрока Football Italia. - Это старое видео, оно было снято четыре или пять лет назад. Тогда я еще играл за "Удинезе". Я все это удалил, у меня этого нет на телефоне. Я хранил это видео не более двух недель. Я не знаю, откуда оно появилось. Возможно, через iCloud. Понятия не имею.

Бывший партнер Теро по "Фиорентине" Альбан Лафон в своем Инстаграме опроверг информацию о том, что на видео есть он.

- На видео не я, это было снято в тот период, когда Сириль выступал за "Удинезе", - заявил футболист.

Все об итальянском футболе – здесь