В «Интере» возмущены поведением Чалханоглу

В «Интере» недовольны поведением хавбека команды Хакана Чалханоглу, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, агенты футболиста ведут переговоры с «Баварией». Однако миланцы не планировали продавать игрока этим летом. Сам полузащитника настаивает на переходе в мюнхенский клуб.

В прошедшем сезоне 30-летний Чалханоглу провел 42 матча, забил 15 мячей и сделал три голевые передачи. Контракт полузащитника с «Интером» рассчитан до середины 2027 года.