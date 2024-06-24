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В «Интере» возмущены поведением Чалханоглу

Виктория Кравченко
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В «Интере» недовольны поведением хавбека команды Хакана Чалханоглу, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, агенты футболиста ведут переговоры с «Баварией». Однако миланцы не планировали продавать игрока этим летом. Сам полузащитника настаивает на переходе в мюнхенский клуб.

В прошедшем сезоне 30-летний Чалханоглу провел 42 матча, забил 15 мячей и сделал три голевые передачи. Контракт полузащитника с «Интером» рассчитан до середины 2027 года.

Хакан Чалханоглу
ФК Бавария
ФК Интер (Интернационале)
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 И В Н П +/- О
1
 Интер 38 29 7 2 89-22 94
2
 Милан 38 22 9 7 76-49 75
3
 Ювентус 38 19 14 5 54-31 71
4
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 Рома 38 18 9 11 65-46 63
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9
 Торино 38 13 14 11 36-36 53
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 Наполи 38 13 14 11 55-48 53
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12
 Монца 38 11 12 15 39-51 45
13
 Верона 38 9 11 18 38-51 38
14
 Лечче 38 8 14 16 32-54 38
15
 Удинезе 38 6 19 13 37-53 37
16
 Кальяри 38 8 12 18 42-68 36
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 Эмполи 38 9 9 20 29-54 36
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 Фрозиноне 38 8 11 19 44-69 35
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