В «Интере» считают, что Месси завершит карьеру в «Барселоне»

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта прокомментировал информацию об интересе его клуба к лидеру «Барселоны» Лионелю Месси. Ранее сообщалось, что миланцы в следующем году поборются за игрока, который может стать свободным агентом.

— Мы должны быть реалистами, это что-то утопическое, — приводит слова специалиста Sky Sport Italia. — Все хотели бы заполучить него, но было бы неуважением питать фантазии.

Мы должны вернуться к реальности, зная, что Месси — великий игрок, но он находится в «Барселоне». Там идеальное окружение. Думаю, что он там и закончит свою карьеру.

Наша команда сильна, найти интересные варианты непросто. Мы постараемся воспользоваться самыми выгодными из них.