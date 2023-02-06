В «Интере» рассказали почему Шкриньяра лишили капитанской повязки

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта прокомментировал лишение защитника команды Милана Шкриньяра капитанской повязки.

Ранее словак отказался продлевать контракт с «нерадзурри» и сообщил, что перейдет в «ПСЖ» в летнее трансферное окно.

«Полосы на футболке имеют определенное значение, а если кто-то не разделяет этого, мы должны сделать соответствующий выбор. Лишение Шкриньяра капитанской повязки не связано с дисциплинарными причинами, он профессионал», — приводит слова Маротты DAZN.

В текущем сезоне 27-летний Шкриньяр сыграл 27 матчей за «нерадзурри» во всех турнирах и отдал 1 результативную передачу. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2023 года.