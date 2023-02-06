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Сегодня, 10:01

В «Интере» рассказали почему Шкриньяра лишили капитанской повязки

Виталий Косик
Корреспондент
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Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта прокомментировал лишение защитника команды Милана Шкриньяра капитанской повязки.

Ранее словак отказался продлевать контракт с «нерадзурри» и сообщил, что перейдет в «ПСЖ» в летнее трансферное окно.

«Полосы на футболке имеют определенное значение, а если кто-то не разделяет этого, мы должны сделать соответствующий выбор. Лишение Шкриньяра капитанской повязки не связано с дисциплинарными причинами, он профессионал», — приводит слова Маротты DAZN.

В текущем сезоне 27-летний Шкриньяр сыграл 27 матчей за «нерадзурри» во всех турнирах и отдал 1 результативную передачу. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2023 года.

Милан Шкриньяр
Футбол
ФК Интер (Интернационале)
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
0
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 Интер 21 14 1 6 41-26 43
3
 Рома 21 12 4 5 28-18 40
4
 Лацио 20 11 5 4 36-16 38
5
 Аталанта 21 11 5 5 39-24 38
6
 Милан 21 11 5 5 37-30 38
7
 Торино 21 8 6 7 22-22 30
8
 Болонья 21 8 5 8 28-31 29
9
 Удинезе 21 7 8 6 28-23 29
10
 Эмполи 21 6 8 7 19-26 26
11
 Монца 20 7 4 9 25-28 25
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 Фиорентина 21 6 6 9 23-28 24
13
 Ювентус 20 11 5 4 30-17 23
14
 Сассуоло 21 6 5 10 24-31 23
15
 Лечче 21 5 8 8 21-24 23
16
 Салернитана 20 5 6 9 25-38 21
17
 Специя 21 4 6 11 17-35 18
18
 Верона 20 3 4 13 18-32 13
19
 Сампдория 20 2 3 15 8-34 9
20
 Кремонезе 21 0 8 13 15-37 8
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4.02 17:00
Кремонезе – Лечче
 0 : 2
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Сассуоло – Аталанта
 1 : 0
5.02 14:30
Специя – Наполи
 0 : 3
5.02 17:00
Торино – Удинезе
 1 : 0
5.02 20:00
Фиорентина – Болонья
 1 : 2
5.02 22:45
Интер – Милан
 1 : 0
6.02 20:30
Верона – Лацио
 - : -
6.02 22:45
Монца – Сампдория
 - : -
7.02 22:45
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Интер

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Хвича Кварацхелия

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Лацио

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Пауло Дибала

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Рома

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Эмполи

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