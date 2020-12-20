В «Интере» прокомментировали возможный переход Гомеса из «Аталанты»

Спортивный директор «Интера» Пьеро Аузилио высказался по поводу возможного перехода в команду нападающего «Аталанты» Алехандро Гомеса.

«Я не лезу в чужие дела. «Интер» и «Аталанта» — друзья. В клубе знают, что у них что-то не складывается, но лезть в это мы не собираемся. Тем более усугублять ситуацию.

Если говорить о Гомесе — он очень талантливый игрок, которого хочет купить любая команда", — цитирует Аузулио Football Italia.

Сообщалось, что 32-летний аргентинец покинет «Аталанту» в январе 2021 года из-за конфликта с главным тренером.