В «Интере» подтвердили подписание нового контракта с Мартинесом

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес подпишет новый контракт с клубом.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, вице-президент «Интера» Хавьер Дзанетти подтвердил, что «все решено» с соглашением 26-летнего футболиста. Контракт будет подписан в ближайшее время и будет рассчитан до июня 2029 года.

Ранее сообщалось, что зарплата Мартинеса составит 9 миллионов евро плюс бонусы.

Аргентинец выступает за «Интер» с 2018 года. В сезоне-2023/24 форвард сыграл за команду 44 матча во всех турнирах, забил 27 голов и сделал 7 результативных передач. Его контракт рассчитан до лета 2026 года.