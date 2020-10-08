В «Интере» у положительных теста на коронавирус. Через 9 дней миланское дерби

Четыре игрока «Интера» заразились коронавирусом, сообщает в своем Twitter итальянский журналист Николо Скира.

Ранее положительные тесты сдали защитники Милан Шкриньяр и Алессандро Бастони. Позднее стало известно, что COVID-19 также заразились полузащитники Роберто Гальярдини и Раджа Наингголан.

Следующий матч в чемпионате Италии «Интер» проведет 17 октября. В этот день команде предстоит дерби с «Миланом».