В «Фиорентине» сообщили, что Бове находится в реанимации под наркозом

Полузащитник «Фиорентины» Эдоардо Бове, потерявший сознание во время матча 14-го тура серии А с «Интером», находится в реанимации.

22-летнему футболисту стало плохо на 17-й минуте игры, и он рухнул на газон. Врачи пытались реанимировать игрока на поле, а позже его увезли на машине скорой помощи. В больнице Бове пришел в сознание. По информации зарубежных СМИ, полузащитник перенес остановку сердца и эпилептический припадок.

«Футболист Бове, которого спасли на поле после потери сознания во время матча, в настоящее время находится под наркозом в реанимации. В отделение скорой помощи Бове поступил с гемодинамически стабильным состоянием, а первые кардиологические и неврологические обследования исключили острое повреждение центральной нервной системы и сердечно-дыхательной системы», — говорится в заявлении «Фиорентины» в социальных сетях.

Отмечается, что в ближайшие сутки Бове пройдет повторное обследование.

Матч «Фиорентины» и «Интера», прерванный из-за данного инцидента при счете 0:0, будет доигран в другой день.