В «Фиорентине» сообщили, что Бове находится в реанимации под наркозом
Полузащитник «Фиорентины» Эдоардо Бове, потерявший сознание во время матча 14-го тура серии А с «Интером», находится в реанимации.
22-летнему футболисту стало плохо на 17-й минуте игры, и он рухнул на газон. Врачи пытались реанимировать игрока на поле, а позже его увезли на машине скорой помощи. В больнице Бове пришел в сознание. По информации зарубежных СМИ, полузащитник перенес остановку сердца и эпилептический припадок.
«Футболист Бове, которого спасли на поле после потери сознания во время матча, в настоящее время находится под наркозом в реанимации. В отделение скорой помощи Бове поступил с гемодинамически стабильным состоянием, а первые кардиологические и неврологические обследования исключили острое повреждение центральной нервной системы и сердечно-дыхательной системы», — говорится в заявлении «Фиорентины» в социальных сетях.
Отмечается, что в ближайшие сутки Бове пройдет повторное обследование.
Матч «Фиорентины» и «Интера», прерванный из-за данного инцидента при счете 0:0, будет доигран в другой день.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|14
|10
|2
|2
|21-9
|32
|
2
|Интер
|13
|8
|4
|1
|31-14
|28
|
3
|Фиорентина
|13
|8
|4
|1
|27-10
|28
|
4
|Аталанта
|13
|9
|1
|3
|34-16
|28
|
5
|Лацио
|14
|9
|1
|4
|29-17
|28
|
6
|Ювентус
|13
|6
|7
|0
|21-7
|25
|
7
|Милан
|13
|6
|4
|3
|23-14
|22
|
8
|Болонья
|13
|5
|6
|2
|18-16
|21
|
9
|Удинезе
|14
|5
|2
|7
|16-21
|17
|
10
|Эмполи
|14
|3
|7
|4
|10-14
|16
|
11
|Парма
|14
|3
|6
|5
|20-22
|15
|
12
|Торино
|14
|4
|3
|7
|16-20
|15
|
13
|Кальяри
|14
|3
|5
|6
|15-24
|14
|
14
|Дженоа
|14
|3
|5
|6
|13-24
|14
|
15
|Рома
|13
|3
|4
|6
|14-18
|13
|
16
|Лечче
|13
|3
|3
|7
|6-21
|12
|
17
|Верона
|14
|4
|0
|10
|17-33
|12
|
18
|Комо
|14
|2
|5
|7
|14-26
|11
|
19
|Монца
|14
|1
|7
|6
|12-17
|10
|
20
|Венеция
|14
|2
|2
|10
|11-25
|8
|29.11
|22:45
|
Кальяри – Верона
|1 : 0
|30.11
|17:00
|
Комо – Монца
|1 : 1
|30.11
|20:00
|
Милан – Эмполи
|3 : 0
|30.11
|22:45
|
Болонья – Венеция
|3 : 0
|1.12
|14:30
|
Удинезе – Дженоа
|0 : 2
|1.12
|17:00
|
Парма – Лацио
|3 : 1
|1.12
|17:00
|
Торино – Наполи
|0 : 1
|1.12
|20:00
|
Фиорентина – Интер
|- : -
|1.12
|22:45
|
Лечче – Ювентус
|- : -
|2.12
|22:45
|
Рома – Аталанта
|- : -
|Г
|
|
Матео Ретеги
Аталанта
|12
|
|
Мойзе Кин
Фиорентина
|9
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|9
|П
|
|
Нуну Тавареш
Лацио
|8
|
|
Ромелу Лукаку
Наполи
|4
|
|
Кристиан Пулишич
Милан
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Сулейман Исак Туре
Удинезе
|9
|2
|2
|
|
Джексон Чачуа
Верона
|13
|1
|4
|
|
Павел Давидович
Верона
|6
|1
|2