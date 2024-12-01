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В «Фиорентине» сообщили, что Бове находится в реанимации под наркозом

Алина Савинова
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Полузащитника «Фиорентины» Эдоардо Бове госпитализировали во время матча серии А.
Фото Reuters

Полузащитник «Фиорентины» Эдоардо Бове, потерявший сознание во время матча 14-го тура серии А с «Интером», находится в реанимации.

22-летнему футболисту стало плохо на 17-й минуте игры, и он рухнул на газон. Врачи пытались реанимировать игрока на поле, а позже его увезли на машине скорой помощи. В больнице Бове пришел в сознание. По информации зарубежных СМИ, полузащитник перенес остановку сердца и эпилептический припадок.

«Футболист Бове, которого спасли на поле после потери сознания во время матча, в настоящее время находится под наркозом в реанимации. В отделение скорой помощи Бове поступил с гемодинамически стабильным состоянием, а первые кардиологические и неврологические обследования исключили острое повреждение центральной нервной системы и сердечно-дыхательной системы», — говорится в заявлении «Фиорентины» в социальных сетях.

Игрока &laquo;Фиорентины&raquo; Эдоардо Бове уносят с&nbsp;поля на&nbsp;носилках после сердечного приступа. Кошмар в серии А: хавбек «Фиорентины» потерял сознание в матче с «Интером». Игра перенесена

Отмечается, что в ближайшие сутки Бове пройдет повторное обследование.

Матч «Фиорентины» и «Интера», прерванный из-за данного инцидента при счете 0:0, будет доигран в другой день.

Футбол
ФК Интер (Интернационале)
ФК Фиорентина
Эдоардо Бове
Серия А
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