В «Фиорентине» для Кокорина разработали индивидуальную диету

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин соблюдает индивидуальную диету, специально разработанную для него в итальянском клубе, сообщает 17 февраля La Nazione.

Российский нападающий провел полноценную тренировку с первой командой. Кокорин благодаря программе тренировок и диете добился прогресса в своей спортивной форме. Для набора оптимальных кондиций ему потребуется еще 2-3 недели.

Кокорин перешел в «Фиорентину» из «Спартака» в январе 2021 года. 29-летний россиянин дебютировал за команду в матче 21-го тура чемпионата Италии против «Интера» (0:2), выйдя на замену на 74-й минуте встречи.

«Фиорентина» сыграет против «Специи» в матче 23-го тура чемпионата Италии, который состоится в пятницу, 19 февраля.