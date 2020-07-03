В этот день Буффон перешел в «Ювентус» за рекордную сумму. Трансфер окупился сполна

Сегодня, 3 июля, исполнилось 19 лет с момента перехода вратаря Джанлуиджи Буффона из «Пармы» в «Ювентус». Туринский клуб заплатил за 23-летнего голкипера 52 миллиона евро. На тот момент это была рекордная сумма для представителя данного амплуа. Трансфер Буффона в два раза побил рекорд, установленный несколькими днями назад также итальянским клубом — Франческо Тольдо перешел из «Фиорентины» в «Интер» за 26,5 миллиона.

Буффон выступал за «Ювентус» до 2018 года, в том числе в сезоне-2006/07, когда титулованный клуб за договорные матчи был переведен в серию B. Сезон-2018/19 вратарь провел в «ПСЖ», после чего снова вернулся в «Юве». На днях 42-летний голкипер продлил контракт с клубом еще на один сезон.

Всего с «Ювентусом» Буффон выиграл 9 чемпионатов Италии (еще два титула были отобраны), четыре Кубка и пять Суперкубков страны, а также трижды выходил в финал Лиги чемпионов.