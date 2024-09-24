В «Дженоа» опровергли информацию об интересе клуба к Пьяничу

В «Дженоа» заявили, что не интересуются бывшим полузащитником «Ромы» и «Ювентуса» и «Барселоны» Миралемом Пьяничем.

«Нет, эта информация не является правдивой», — сообщили в «Дженоа» Legalbet.

Ранее издание Tuttomercatoweb со ссылкой на SportMediaset сообщило, что «Дженоа» нацелен на подписание Пьянича, который находится в статусе свободного агента после ухода из «Аль-Шарджи».

19 сентября стало известно, что московский ЦСКА заинтересован в подписании 34-летнего боснийца.