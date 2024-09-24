В «Дженоа» опровергли информацию об интересе клуба к Пьяничу
В «Дженоа» заявили, что не интересуются бывшим полузащитником «Ромы» и «Ювентуса» и «Барселоны» Миралемом Пьяничем.
«Нет, эта информация не является правдивой», — сообщили в «Дженоа» Legalbet.
Ранее издание Tuttomercatoweb со ссылкой на SportMediaset сообщило, что «Дженоа» нацелен на подписание Пьянича, который находится в статусе свободного агента после ухода из «Аль-Шарджи».
19 сентября стало известно, что московский ЦСКА заинтересован в подписании 34-летнего боснийца.
Источник: Legalbet
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