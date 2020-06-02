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В чемпионате Италии в следующем сезоне могут изменить формат турнира

22:16

Если розыгрыш текущего сезона в Серии А затянется, формат следующего чемпионата изменится. Об этом сообщает La Repubblica.

Если старт следующего сезона состоится поздней осенью, то формат чемпионата изменится. Итальянские клубы будут поделены на два дивизиона по 10 команд в каждом. После первого этапа предусмотрен плей-офф.

20 и 21 июня пройдут перенесенные матчи 25-го тура чемпионата Италии, чтобы у всех команд было сыграно по 26 встреч. Матчи 27-го тура пройдут с 22 по 24 июня.

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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